Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen iller

Çeşitli il ve ilçelerde kar yağışı nedeniyle eğitim aksadı. Engelli veya hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılması kararlaştırıldı.

Yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplanan 12 ilde eğitime ara verildi.

Konya'da kar yağışı nedeniyle 26 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitim bugün uzaktan yapılacak.

KONYA'DA TATİL KARARI

Konya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışından dolayı merkez ilçeler Selçuklu, Karatay, Meram ile Seydişehir, Beyşehir, Derebucak, Hadim, Altınekin, Ahırlı, Yunak, Derbent, Çeltik, Akören, Sarayönü, Yalıhüyük, Bozkır, Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı, Akşehir, Çumra, Cihanbeyli, Taşkent, Güneysınır, Tuzlukçu, Hüyük ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı kreşlerde 20 Aralık 2021 Pazartesi eğitim öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi.

ENGELLİ VE HAMİLE KAMU ÇALIŞANLARI İZİNLİ SAYILACAK

Açıklamada, engelli veya hamile kamu çalışanlarının aynı gün izinli sayılmasına karar verildiği ifade edildi.

TUNCELİ

Tunceli'de, Pülümür ilçesinin ardından Ovacık ve Nazımiye'de de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Pülümür Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kaydedildi. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemizde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime 20 Aralık Pazartesi günü ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Yoğun kar yağışı sebebiyle Pülümür ilçesinin yanı sıra Ovacık ve Nazımiye ilçesindeki tüm okullarda da eğitime yarın ara verildi. Ayrıca Ovacık ve Nazımiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ile hamile personelin de yarın izinli sayılacağı bildirildi.

AKSARAY

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 20 Aralık Pazartesi ilçe merkezi ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

ADANA

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçede öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü. İlçede eğitime bugün ara verildi.

BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Karlıova Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "İlçemizde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Aralık Pazartesi günü ilçe genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

KARAMAN

Karaman'ın Başyayla ilçesinde, etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime yarın için ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

DENİZLİ

Denizli'nin Babadağ ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Babadağ Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 20 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

KARS

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bugün eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 20 Aralık Pazartesi tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Akyaka'da 2, Arpaçay'da 3, Selim'de 11 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

MUĞLA

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim yapılan bazı okullarda eğitime bugün ara verildi.

Kavaklıdere Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede yaşanan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle taşımalı eğitim kapsamındaki Nebiler, Harmanbelen-Göncüler, Kuyualan, Erikli-Topalak, Çatak, Burnugoz okullarında eğitime 20 Aralık Pazartesi ara verildiği ve öğrencilerin idari izinli sayılacağı belirtildi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle, 20 Aralık'Ta ara verildi.

Kar yağışının yoğun olduğu ilçe ve köylerinde okuyan öğrenciler bugün kar tatili yapacak. Taşımalı eğitimin de olduğu ilçede öğrenciler 1 gün süreyle taşımalı sistemi kullanmayacak. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de 1 gün süre ile idari izinli olacak.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Afşin ve Çağlayancerit ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime 20 Aralık'ta ara verilmesi kararlaştırıldı.

Dulkadiroğlu ilçesinde ise 16 okulda olumsuz hava şartlarından dolayı yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

SİVAS

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, "İmranlı ilçemizde 20.12.2021 tarihinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 günlük ara verme kararı alınmıştır." denildi.

Öte yandan kent merkezinde ve ilçelerde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.