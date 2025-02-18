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AA

Yurt genelinde soğuk ve karlı hava etkili oluyor.

Özellikle bazı il ve ilçelerde etkili olan karlı hava nedeniyle eğitime ara verildi.

Kastamonu, Samsun ve Sinop, yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği iller arasında yer alıyor.

PEŞ PEŞE AÇIKLAMA YAPILDI: 1 GÜN ARA

Özellikle Karadeniz’de Sinop, Kastamonu, Samsun, Çorum, Amasya, Ordu, Tokat gibi illerin iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Kastamonu Valiliği tarafından yapılan açıklamada yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 18 Şubat Salı günü il merkezinde ” taşımalı eğitime” bir gün ara verildiği aktarıldı.

Sinop Valiliği tarafından yapılan duyuruda ise benzer şekilde “Taşımalı Eğitim Öğretime" 1 gün ara verildiği açıklandı.

Ayrıca kamu görevlisi engelliler, hamileler ve ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan 17 Şubat Salı günü 1 gün idari izinli olacak.

SAMSUN'UN İLÇELERİNDE KAR TATİLİ

Samsun'da ise 19 Mayıs, Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle 19 Mayıs, Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, İlkadım ile Tekkeköy ilçelerinde de taşımalı eğitim yapılmayacağı bildirildi.