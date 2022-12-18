Binlerce öğrenci ve öğretmen, yarıyıl tatilini bekliyor. Öğrenciler, yoğun geçen sezona yarıyıl tatili ile kısa bir mola verme şansı bulacak. Peki, Karneler ne zaman verilecek?

Öğrenci ve öğretmenlerin yoğun geçen sezonu devam ederken, kasım ayında bir haftalık tatil verildi.

Milyonlarca öğrenci bu bir haftalık tatilde dinlenerek, okullarına kaldıkları yerden devam etti.

Ancak öğrencilerin gözü yarıyıl tatilinde.. 15 güne yakın sürecek olan bu tatil, dinlenme için büyük katkılar ve imkanlar sunacak.

2022-2023 yılında yorulan öğrenciler, yaz tatilinden önce kısa bir ara verecek ve aileleriyle bolca vakit geçirecek.

Bu kapsamda da haliyle öğrencilerin gözü, "Karneler ne zaman verilecek?" sorusuna çevrildi.

Peki, Karneler ne zaman verilecek? İşte yanıtı...

Karneler ne zaman verilecek?

Yarıyıl tatil 10 iş günü sürecek ve 20 Ocak Cuma günü ders bitiş zili ile başlayacak tatil 6 Şubat'ta sona erecek.

2. Ara tatil ise 17 Nisan ile 20 Nisan arasında 3.5 iş günü sürecek.

Okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak.