Karneler ne zaman verilecek? Ziya Selçuk'tan karne müjdesi..

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ikinci dönem karne verilecek mi sorusunu yanıtladı. Milyonlarca öğrenci karne alıp alamayacağını sorguluyor. İşte MEB'den karne kararı..

Uzaktan eğitime devam eden öğrenciler, sınavlara dair gelişmelerin ardından gözleri karnelere çevirdi.

Karneler verilecek mi, ne zaman sorusu öğrenci ve velilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Okulların kapanma tarihinin yaklaşmasıyla karne konusundaki detaylarda netleşiyor.

Geçtiğimiz dönem karneler e-okul üzerinden dijital olarak yayınlanmıştı. Bu sene yüz yüze mi yoksa yeniden dijital karne mi verilecek araştırılıyor.

Bakan Ziya Selçuk, karnelere dair açıklamalarda bulundu. Peki bu sene karne verilecek mi, ne zaman? İşte ayrıntılar..

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında, "Sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Riske girmeden eğitim, öğretimi devam ettirmeliyiz. Süreci iyi yönetebilirsek amacımız bütün okulları açmak olacak. Karneler 2 Temmuz'da verilecek. Arzumuz yüz yüze verebilmek." ifadelerini kullandı.