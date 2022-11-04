KASIM ARA TATİL... Okullarda ara tatil ne zaman, hangi güne denk geliyor?

KASIM ARA TATİL... Okullarda ara tatil ne zaman, hangi güne denk geliyor?

İlk ara tatilin ne zaman verileceğini merak edenler, "Okullarda ara tatil ne zaman, hangi güne denk geliyor?" sorusunu araştırmaya başladı.

2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi, uzun geçen bir yaz tatilinin ardından Eylül ayında başladı.

Yoğun başlayan ve yoğun geçecek olan dönemde ara tatiller, öğrencilerin dinlenme fırsatı yakaladığı dönemler olacak.

Bu ara tatilleri değerlendirmeye hazırlanan öğrenciler ise "Okullarda ara tatil ne zaman, hangi güne denk geliyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Okullarda ara tatil ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte yanıtı...

Okullarda ara tatil ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Ara tatilin hangi günlere denk geleceği açıklanan takvim ile birlikte belli oldu.

Okullarda ara tatil, 14-18 Kasım tarihleri arasında uygulanacak. Ara tatil sebebiyle öğrencilere karne ve başarı belgesi verilmiyor.

Öğrencilerin ders notlarını ve ortalamalarını içeren başarı belgeleri yarıyıl tatili ve yaz tatili öncesinde verilmektedir.

Kasım ara tatili toplam 9 gün sürecek. 11 Kasım Cuma günü kapanan okullar, 21 Kasım Pazartesi günü, eğitim öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek.

Cumartesi ve Pazar günleri eklendiğinde hafta sonu ile birlikte Kasım ara tatili toplam 9 gün sürecek.

MEB TATİL TAKVİMİ