Dolar
8.4736
0.6844%
Euro
10.0444
0.8038%
Altın
1948.96
0.003%
Borsa
1186.46
0.5457%
G. Altın
529.825
0.4312%
Bitcoin
133298.49
4.7865%
EXEN Coin
12.48
0.56%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Kasım ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, kasım ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2020 - 11:01
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 11:21
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kasım ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, kasım ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

    Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Kasım tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını ifade etti.

    TC NUMARASINA GÖRE YATIRILACAK

    TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Kasım, "2" olanlar 7 Kasım, "4" olanlar 8 Kasım, "6" olanlar 9 Kasım, "8" olanlar ise 10 Kasım’da ödemelerini alabilecek.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir