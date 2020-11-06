Kasım ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Kasım ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, kasım ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, kasım ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Kasım tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını ifade etti.

TC NUMARASINA GÖRE YATIRILACAK

TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Kasım, "2" olanlar 7 Kasım, "4" olanlar 8 Kasım, "6" olanlar 9 Kasım, "8" olanlar ise 10 Kasım’da ödemelerini alabilecek.