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Kasım ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, kasım ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 06.11.2020 - 11:01
- Güncelleme : 06.11.2020 - 11:21
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, kasım ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.
Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Kasım tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını ifade etti.
TC NUMARASINA GÖRE YATIRILACAK
TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Kasım, "2" olanlar 7 Kasım, "4" olanlar 8 Kasım, "6" olanlar 9 Kasım, "8" olanlar ise 10 Kasım’da ödemelerini alabilecek.