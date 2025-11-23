Kırklareli'nde öğrenciler, doğa ve kültürle buluştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde yürütülen “İlçemizin Çocukları Keşfe Çıkıyor” projesi kapsamında İğneada Atatürk Ortaokulu öğrencileri, kültürel ve çevresel etkinliklerle dolu bir programa katıldı.

Programın ilk durağı Limanköy Kütüphanesi Konuk Evi oldu. Öğrenciler burada düzenlenen kitap okuma etkinliğine katılarak keyifli bir okuma deneyimi yaşadı.

LONGOZ ORMANLARINDA EKOSİSTEM İNCELEMESİ

Etkinliğin ikinci bölümünde öğrenciler, Longoz Ormanları Milli Parkı’nı ziyaret etti. Kuş Gözlem Kulesi’ne çıkan öğrenciler, bölgenin ekosistemini ve kuş türlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Uzman ekipler öğrencilere, Longoz Ormanları’nın biyolojik çeşitliliği ve ekolojik yapısı hakkında bilgi vererek bölgenin doğal zenginliklerini anlattı.

Demirköy Kaymakamlığı, programa katkı sağlayan tüm görevlilere ve etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür ederek keşif dolu faaliyetlerin devam edeceğini bildirdi.