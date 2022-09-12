KIRTASİYE YARDIM BAŞVURU EKRANI I Kırtasiye yardım başvurusu nasıl yapılır?

Okula başlayan öğrenci ve veliler, "Kırtasiye yardım başvurusu nasıl yapılır?" sorusunu araştırmaya ve gündeme taşımaya başladı.

Okullar başladı, velileri kırtasiye telaşı aldı. Çocuklarının okul ihtiyaçlarını almak isteyen aileler, alışverişe başladı.

Ancak enflasyon nedeniyle kırtasiye ürünleri eskye oranla zamlı satılıyor. Bu durum özellikle birden fazla çocuğu olanları zorluyor.

Çocuklarının ihtiyaçlarını eksiksiz yapmak isteyen veliler, enflasyon karşısında yükselen fiyat artışlarıyla mücadele ediyor.

Ancak tam bu noktada vatandaşlarını yalnız bırakmayan devlet, bir kez daha el uzatıyor.

Kırtasiye yardımları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından eğitime destek amacıyla, ihtiyaç sahibi ailelere verilmek üzere yapılıyor.

Yardımı almak isteyenler ise "Kırtasiye yardım başvurusu nasıl yapılır?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Kırtasiye yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte yanıtı..

Kırtasiye yardım başvurusu nasıl yapılır?

Eğitime destek amacıyla ödenen kırtasiye yardımı, 1 Eylül ile 31 Aralık tarihlerinde ödeniyor.

Kırtasiye yardımı başvuruları, e-devlet üzerinden yapılıyor. Başvurmak isteyenler, T.C. kimlik numaraları ile e-devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir.

Kırtasiye yardımı ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kırtasiye yardımı kapsamında ailelere geri ödemesiz olarak bin 300 TL veriyor.



