KIRTASİYE YARDIM BAŞVURU EKRANI I Kırtasiye yardım başvurusu nasıl yapılır? Kimler kırtasiye yardımı alabilir?

Okulların açılmasına kısa bir süre kala, çocukların kırtasiye alışverişi gündeme geldi. Durumu olmayan aileler ise "Kırtasiye yardım başvurusu nasıl yapılır?" sorusunu araştırmaya başladı.

Uzun süren yaz tatili sona erdi ve okulların açılmasına artık sayılı günler kaldı.

Tatilciler şehirlere geri dönerken, okul alışverişi için ise kollar sıvanmaya başlandı.

Çocuklarının okul alışverişini eksiksiz yapmak isteyenler bu konuda hazırlıklara başladı.

Ancak bazı ailelerin durumu okul alışverişini karşılamaya yetmeyebilir. Burada ise devlet devreye giriyor.

Kırtasiye yardımı sayesinde durumu olmayan aileler, 1300 liraya yakın ödeme alacak vce çocuklarının alışverişlerini eksiksiz yerine getirecek.

Bu kırtasiye yardımından yararlanmak için, ailelerin bazı şartları oluşturması gerekiyor.

Bu kapsamda da, "Kırtasiye yardım başvurusu nasıl yapılır? Kimler kırtasiye yardımı alabilir?" soruları gündeme geliyor.

Peki, Kırtasiye yardım başvurusu nasıl yapılır? Kimler kırtasiye yardımı alabilir? İşte yanıtı...

Kırtasiye yardım başvurusu nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her yıl bir kereye mahsus olarak kırtasiye yardımı yapacağını duyurdu.

Kırtasiye yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

e-Devlet sayfasından “Eğitim Öğretim Yardımı Talebi” adresi üzerinden eğitim öğretim yardımı başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kimler kırtasiye yardımı alabilir?