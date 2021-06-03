Koronavirüs olan öğrenciler LGS'ye nasıl girecek? Pozitif ve temaslı öğrenciler...

Koronavirüs olan öğrenciler LGS'ye nasıl girecek? Pozitif ve temaslı öğrenciler...

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde koronavirüse yakalanan veya temaslı olan öğrencilerin sınava nasıl gireceği araştırılıyor. Peki, pozitif ve temaslı öğrenciler LGS'ye girebilecek mi?

Pandemi sürecinde sınava girecek olan öğrenciler, birçok detaya dair araştırmalarını sürdürüyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin merak edilen soruların cevaplarını paylaştı. Sınava az bir süre kala Covid-19 testi pozitif olan öğrencilerin durumu merak konusu oldu.

Peki, korona olan öğrenci LGS'ye girebilir mi? Temaslı öğrenci LGS'ye nasıl girecek? İşte ayrıntılar...

KORONAVİRÜS POZİTİF / TEMASLI ÖĞRENCİLER LGS'YE NASIL GİRECEK?

Koronavirüs temaslısı ya da testi pozitif olan öğrenciler 6 Haziran’da sınava katılıp katılmayacaklarını merak ediyor. Ziya Selçuk, pozitif veya temaslı öğrencilerin LGS'ye girebileceğini açıkladı.

Bakan Selçuk’un paylaşımında konu hakkında, “Sınava girecek öğrenciler ile sınav görevlilerinin korona virüs risk durumları Sağlık Bakanlığı tarafından bize bildiriliyor. Riskli olduğu tespit edilen görevlilerin, görevleri iptal edilecek. PCR testi pozitif ve temaslı öğrenciler ise ayrı salonlarda, gerekirse ayrı bir binada sınava alınacak” ifadeleri kullanıldı.

SINAVDA MASKE TAKILACAK MI?

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sınav binası ile bahçesine yalnızca öğrenci ve görevliler alınacak. İki oturum arasındaki 45 dakikalık bölümde, öğrencilerin okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uymaları için gerekli tedbirler alınacak. Gerek birinci oturum gerekse sınav bitiminde, tüm öğrenciler aynı anda dışarı çıkarılmayacak. Binanın durumuna göre zaman aralıklarıyla gerekirse sınıf sınıf olmak üzere öğrencilerin sınav salonu ve binadan güvenli şekilde çıkması sağlanacak.

Okul bahçesi ve koridorlarında maske takmak mecburi. Ancak sınava gireceğin salonda sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunacağından istersen sınav esnasında maskeni çıkarabileceksin. Maskeni düşürürsen endişelenme, sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunacak."