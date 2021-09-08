Koronavirüse yakalanan öğrencilerin durumu ne olacak? MEB'den 'mazeret' izni

Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından, "Koronavirüse yakalanan öğrencilerin durumu ne olacak?" sorusu gündeme geldi. Veliler, koronavirüse yakalanan öğrencilerin durumunu merak ediyor.

Koronavirüs nedeniyle eğitime verilen 1,5 yıl aranın ardından, 6 Eylül Pazartesi günü okullar açıldı.

Okulların açılmasına en çok çocuklar ve öğretmenler sevinirken, veliler ise bazı endişeleri taşımaya devam ediyor.

Çocuklarını okula yollarken tedbirlere dikkat eden veliler, "Koronavirüse yakalanan öğrencilerin durumu ne olacak?" sorusunu araştırmaya başladı.

Bu durumla karşı karşıya kalan veliler, çocuklarının devamsızlık sıkıntısı yaşamasını ise istemiyor.

Velilerin aklındaki sorulara ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan "mazeret izni" açıklaması geldi.

Peki, Koronavirüse yakalanan öğrencilerin durumu ne olacak? Mazeret izni nedir? Süreç nasıl işleyecek?

KORONAVİRÜSE YAKALANAN ÖĞRENCİLERİN DURUMU NE OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüs hastası veya teması nedeniyle karantinada olan öğrencilerin e-Nabız'dan aldıkları belgeyi okula sunduklarında mazeretli sayılacağını bildirdi.

MEB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ile koronavirüs hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler mazeretlerine ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyi okul müdürlüklerine iletmeleri halinde mazeretli sayılacaktır.''