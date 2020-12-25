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    KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme tercihlerinin tarihi belli oldu

    Bakan Selçuk, tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 arasında yapılabileceğini kaydetti.
    • AA
    • 25.12.2020 - 11:58
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 12:01
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    KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme tercihlerinin tarihi belli oldu

    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemleriyle ilgili açıklama yaptı.

    Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, KPSS-2020/2 için kurumların yerleştirme taleplerinin Kamu E-uygulama üzerinden elektronik ortamda alındığını belirterek, gerekli incelemelerin tamamlanarak tercih kılavuzunda ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığı'na gönderildiğini kaydetti.

    TERCİHLER 30 ARALIK - 7 OCAK TARİHLERİNDE YAPILACAK

    KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 arasında yapılabileceğini bildiren Selçuk, KPSS Merkezi Yerleştirme işlemlerinin "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Bakanlık koordinasyonunda yürütüldüğünü vurguladı.

    KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme tercihlerinin tarihi belli oldu #1

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