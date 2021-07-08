KPSS 2021/1 tercihleri için son gün! KPSS 2021/1 tercihleri nasıl yapılır?

KPSS 2021/1 tercihleri için son gün! KPSS 2021/1 tercihleri nasıl yapılır?

Kamuda memur olmak isteyenlerin sabırsızlıkla beklediği KPSS 2021/1 tercihleri bugün sona eriyor. Henüz tercihte bulunmayan adaylar, KPSS 2021/1 tercihleri nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyor.

1 Temmuz'da başlayan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2021/1 tercih işlemleri, 8 Temmuz 2021 Perşembe yani bugün saat 23.59'da sona eriyor.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans seviyesinde sınava katılan adaylar, tercih işlemlerini gerçekleştiriyor.

Tercihte bulunan adaylar, KPSS 2021/1 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ederken, henüz tercihlerini tamamlamamış adaylar ise tercih işlemleri hakkında araştırmalar yapıyor.

KPSS tercihlerini ÖSYM AİS sisteminden yapmak isteyenler, detaylı sorgulamaları sürdürüyor.

Peki memur olmak isteyenler için KPSS tercihleri nasıl yapılır? 2021/1 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KPSS 2021/1 TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2021/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

Tercih işlemleri için öncelikle istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere sırasıyla yazınız.

Tercihlerinizi ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden yapacaksınız. Linke tıkladıktan sonra ''ADAY İŞLEMLERİ'' alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz.

Tercihlerinizin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan ''ÖDEMELER'' alanından kredi kartı /banka kartı ile tercih ücretinizi yatırınız.





KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1-8 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 tercihlerinin sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz belli değil. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.