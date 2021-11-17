KPSS-2021/7 yerleştirme sonuçları: Çevre Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sorgulama

KPSS-2021/7 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. İşte Çevre Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları sorgulama ekranı…

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, KPSS-2021/7: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı.

Açıklanan sonuçlar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na 25 kişinin ataması yapıldı.

21 - 26 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/7 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına başvuruda bulunan adaylar, sonuç sorgulama işlemlerini araştırıyor.

KPSS 2021/7 SONUÇLARI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 17 Kasım 2021 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.



