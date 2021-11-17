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    KPSS-2021/7 yerleştirme sonuçları: Çevre Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sorgulama

    KPSS-2021/7 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. İşte Çevre Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları sorgulama ekranı…
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2021 - 10:21
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    KPSS-2021/7 yerleştirme sonuçları: Çevre Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sorgulama

    ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, KPSS-2021/7: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı.

    Açıklanan sonuçlar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na 25 kişinin ataması yapıldı.

    21 - 26 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/7 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına başvuruda bulunan adaylar, sonuç sorgulama işlemlerini araştırıyor.

    KPSS 2021/7 SONUÇLARI

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 17 Kasım 2021 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

    KPSS 2021/7 SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    KPSS-2021/7 yerleştirme sonuçları: Çevre Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sorgulama #1

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