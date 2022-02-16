KPSS başvuruları başladı mı 2022?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için hazırlanan binlerce aday, "KPSS başvuruları başladı mı, ortaöğretim, önlisans, lisans sınavı ne zaman?" sorusunu araştırmaya başladı.

Kamu Personel Seçme Sınavı'nda ter dökmeye hazırlanan adaylar, uzun süren çalışmalarının sonuna yaklaşmak üzere.

Memur olmak isteyen ve hayali olan alanlarda para kazanmak için çalışan adaylar, sınav başvuru tarihlerini merak ediyor.

Ortaöğretimden lisansa kadar her vatandaşın dahil olacağı sınavın başvuru tarihleri için, "KPSS başvuruları başladı mı, ortaöğretim, önlisans, lisans sınavı ne zaman?"sorusu gündeme getirildi.

Peki, KPSS başvuruları başladı mı, ortaöğretim, önlisans, lisans sınavı ne zaman? İşte sınav takvimi...

2022 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimi açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2022 ÖSYM sınav takvimini paylaştı. 2022 KPSS tarihlerini de böylece belli oldu.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 yılında gerçekleşecek Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihleri şu şekilde: