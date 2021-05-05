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KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı? 2020 KPSS DHBT sonuç sorgulama ekranı

KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı? 2020 KPSS DHBT sonuç sorgulama ekranı

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve 11 Nisan 2021'de yapılan 2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı?