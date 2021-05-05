- Haberler
- Eğitim Haberleri
- KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı? 2020 KPSS DHBT sonuç sorgulama ekranı
KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı? 2020 KPSS DHBT sonuç sorgulama ekranı
- Haber Merkezi
- 05.05.2021 - 11:41
- Güncelleme : 05.05.2021 - 17:52
Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi, 11 Nisan Pazar günü gerçekleştirilmişti.
DHBT soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının yayımlanmasının ardından adaylar gözlerini 20020 KPSS DHBT sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirmişti.
Adaylar 2020 KPSS DHBT sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin araştırmalarını sürdürürken ÖSYM tarafından bir son dakika açıklaması geldi.
Peki, KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı? İşte, 2020 KPSS DHBT sonuç sorgulama ekranı...
2020 KPSS DHBT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ÖSYM, 11 Nisan 2021 tarihinde uygulanan 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'ne (DHBT) ilişkin bir son dakika açıklamasında bulundu.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 11 Nisan 2021 tarihinde uygulanan 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
Adaylar, sınav sonuçlarına 05 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
2020 KPSS DHBT SONUÇ SORGULAMA EKRANI