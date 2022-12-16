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- KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS DHBT sınav sonuçları sorgulama ekranı!
KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS DHBT sınav sonuçları sorgulama ekranı!
KPSS DHBT sonuçları ilgiyle takip ediliyor. ÖSYM tarafından uygulanan KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)sınavı sonuçları, yine ÖSYM tarafından ilan edilecek. İşte KPSS DHBT sonuçları sorgulama...
- 16.12.2022 - 10:35
Geçtiğimiz ay 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanan KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı sonrası sonuç araştırması başladı. ÖSYM'nin belirlemiş olduğu tarihe kısa süre kalmışken adaylar arayışlarını hızlandırdı. Peki KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS DHBT sınav sonuçları 16 Aralık 2022 Cuma gününde ilan edilecek.
KPSS DHBT sonuçları nereden öğrenilir?
KPSS DHBT sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfasından T.C. Kimlik / YU Numarası ve aday şifreniz vasıtasıyla öğreniliyor.
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Adaylar, ilgiyle takip edilen sınav sonuçlarına 16 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.