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KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS DHBT sınav sonuçları sorgulama ekranı!

KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS DHBT sınav sonuçları sorgulama ekranı!

KPSS DHBT sonuçları ilgiyle takip ediliyor. ÖSYM tarafından uygulanan KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)sınavı sonuçları, yine ÖSYM tarafından ilan edilecek. İşte KPSS DHBT sonuçları sorgulama...