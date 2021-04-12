KPSS DHBT soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2020 KPSS DHBT soru kitapçığı ve cevap anahtarı

KPSS DHBT soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2020 KPSS DHBT soru kitapçığı ve cevap anahtarı

Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi, 11 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. Peki, KPSS DHBT soruları ve cevapları yayımlandı mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi, 11 Nisan Pazar günü yapıldı.

Sınavın ardından sorular ve cevap anahtarı için geri sayım başladı. Sınava katılım sağlayan adaylar, 'KPSS DHBT soruları ve cevapları yayımlandı mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, KPSS DHBT soruları ve cevapları yayımlandı mı? İşte, 2020 KPSS DHBT soru kitapçığı ve cevap anahtarı..

2020 KPSS DHBT SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

11 Nisan 2021 tarihinde uygulanan 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nin (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u ÖSYM tarafından yayımlandı.

Sınava katılım sağlayan adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 12 Nisan 2021 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.

2020 KPSS DHBT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI



