Bugün gerçekleştirilecek olan KPSS Eğitim Bilimleri sınavının kaçta başlayacağı merak uyandırdı.İşte sınavın başlayacağı saat..

İptal edilen KPSS sınavı bugün tekrardan yapıldı.Bugün sabah saat 10.15'te gerçekleştirilen Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu tamamlandı.

Genel Yetenek-Genel Kültür sınavının bitmesinin ardından günün ikinci oturumu olan Eğitim Bilimleri sınavının detayları merak konusu oldu.

Peki, KPSS Eğitim Bilimleri sınavı saat kaçta başlayacak ve adaylara ne kadar süre verilecek?İşte cevabı..

KPSS Eğitim Bilimleri sınavı kaçta başlayacak?

KPSS Eğitim Bilimleri oturumu saat 14.45'te başlayacak.80 sorunun sorulacağı sınavda adaylara verilen süre 100 dakika olacak.