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- KPSS lisans sınavı hangi tarihte yapılacak? KPSS sınav takvimi..
KPSS lisans sınavı hangi tarihte yapılacak? KPSS sınav takvimi..
- 12.09.2022 - 13:59
KPSS lisans sınavına girecek adaylar sınav tarihini araştırmaya başladı.İptal edilen KPSS sınavının ardından yeni sınavın ne zaman yapılacağı merak uyandırmıştı.
Geçtiğimiz günlerde KPSS sınav yerleri ÖSYM tarafından açıklandı.Sınava girecek adaylar konu hakkında araştırmalarına hız verdi.
Yeniden sınava girecek adaylar yeni KPSS takvimini öğrenmek için internette aramalar yapmaya başladı.
Peki KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak adaylar sınav yerlerini nasıl öğrenebilirler? İşte merak edilen soruların cevabı..
KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak?
ÖSYM tarafından yayımlanan yeni sınav takvimiyle, 2022- KPSS Lisans Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavının yapılacağı tarih netlik kazandı. KPSS lisans sınavı 18 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
Sınav yerleri nasıl öğrenilir?
KPSS sınavına girecek adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’ye ait "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesi üzerinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilirler.