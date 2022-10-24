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    KPSS lisans tercih kılavuzu nasıl sorgulanır? 2022 KPSS lisans tercihleri ne zaman alınacak?

    ÖSYM tarafından KPSS lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih kılavuzu ve tercihlerin alınacağı tarihe çevrilirken adaylar aramalarını sıklaştırdı. Peki KPSS lisans tercih kılavuzu ya
    • 24.10.2022 - 13:22
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    KPSS lisans tercih kılavuzu nasıl sorgulanır? 2022 KPSS lisans tercihleri ne zaman alınacak?

    KPSS adayları tarafından "KPSS lisans tercihleri ne zaman alınacak?" sorusu merak ediliyor. KPSS lisans sonuçlarının açıklanması sonrası adaylar tercihlerin alınacağı tarihleri araştırmaya başladı. Peki KPSS lisans tercih kılavuzu nasıl sorgulanır?

    KPSS lisans tercih kılavuzu nasıl sorgulanır?

    Kamuya yapılacak alımlar ile ilgili bekleyiş sürüyor. KPSS 2022 lisans tercih kılavuzu henüz yayınlanmış değil. Tercihlerin alınacağı tarih yakın süreçte ÖSYM tarafından duyurulacak. KPSS lisans tercihlerinin alınacağı tarih ile ilgili bir açıklama geldiğinden sayfamızda yer vereceğiz.

    KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

    18 Eylül günü başlayan KPSS maratonu, 2 Ekim 2022 tarihinde son oturumun yapılmasıyla sonlandı. İlgiyle takip edilen KPSS lisans sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde duyurulmuştu.  KPSS ön lisans sınav sonuçları ise 3 Kasım 2022 tarihinde erişime açılmış olacak.


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