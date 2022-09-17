KPSS ne zaman? Ertelenen KPSS giriş belgesi sorgulama ekranı!

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS başvurularının sona ermesinin ardından sınava girecek adaylar, sınavın ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, KPSS ne zaman? İşte, detaylar...

Binlerce aday, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili detayları sık sık araştırıyor.

ÖSYM sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları, 1 Eylül itibariyla başvuruya açıldı.KPSS son başvuru tarihi ise 13 Eylül olarak belirlendi.

Başvuruların sona ermesinin ardından sınava girecek adaylar, sınavın ne zaman yapılacağını araştırıyor.

Genel Kültür - Genel Yetenek ve Alan Bilgisi olmak üzere 2 oturum halinde gerçekleştirilen sınava ilişkin arama motorlarında sık sık bakılan KPSS sınavıyla ilgili detaylar haberimizde...

KPSS ne zaman?

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ilk oturumu 18 Eylül 2022'de yapılacak.

Sınava girmek isteyen adaylar bu tarihte, giriş belgeleri ile sınava gireceği kurumda bulunmak zorunda iken 10.15'te başlayacak olan sınavda salonlara alımın saat 10.00'da durdurulacağı biliniyor.

KPSS GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK VE ALAN BİLGİSİ TARİHLERİ

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri Oturumu: 18 Eylül

2022 saat 10.15 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu: 24 Eylül

2022 saat 10.15 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu: 24 Eylül

2022 saat 14.30 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu: 25 Eylül 2022 saat 10.15