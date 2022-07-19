KPSS ne zaman, kaç soru, ne kadar sürecek? KPSS sınav takvimi açıklandı!

KPSS ne zaman, kaç soru, ne kadar sürecek? KPSS sınav takvimi açıklandı!

KPSS sınavına hazırlanan adaylar, "KPSS ne zaman, kaç soru, ne kadar sürecek?" sorularını araştırmaya ve sınav havasına girmeye başladı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı için geri sayım başladı..

Kamuda personel olmak isteyen adaylar, uzun süren çalışmalarının sonuçlarını almak için artık sınbav havasına girdi.

Sınavda ter dökecek olan adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih yapacak ve mesleklerine başlayacak.

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumları olmak üzere üç farklı kategoride düzenlenecek KPSS 2022 için bekleyenler, bir yandan ise detayları araştırıyor.

Bu kapsamda KPSS adayları arama motorlarına, "KPSS ne zaman, kaç soru, ne kadar sürecek?" sorusunu yazmaya başladı.

Peki, KPSS ne zaman, kaç soru, ne kadar sürecek? İşlte detayları...

KPSS ne zaman, kaç soru, ne kadar sürecek?

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak ve ilk oturum 31 Temmuz'da düzenlenecek. KPSS alan bilgisi sınavı ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak.

ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenirken; DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde son bulacak.

KPSS ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar sürecek.

KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim'de yapılırken; KPSS ortaöğretim oturumu ise 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.

İLK OTURUM (Genel Yetenek ve Genel Kültür):

KPSS Genel Yetenek Testi:

30 Türkçe, 30 Matematik

KPSS Genel Kültür Testi:

25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler olmak üzere 60 soru Tek oturumda gerçekleşen sınavda adaylara toplam 120 soru sorulacak ve 130 dakika verilecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik)