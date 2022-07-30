KPSS'ye hazırlanan adaylar, "KPSS ne zaman, saat kaçta yapılacak?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, KPSS ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte yanıtı...

Kamu Personeli Seçme Sınavı için uzun zamandır hazırlanan adaylar için heyecanlı günler başlıyor.

Hayallerindeki meslekleri yapmak ve bir kamu kurumuna yerleşmek isteyen adaylar, sınav zamanını bekliyor.

Genel yetenek ve alan sınavında ter dökecek adayların, giriş belgelerini sınavdan önce almaları gerekiyor.

Ayrıca adaylar, saat konusuna dikkat etmeli ve sınava geç kalmamalı. ÖSYM bu konuda uyarı niteliğinde olan bir duyuru yayınladı.

Peki, KPSS ne zaman, saat kaçta yapılacak? KPSS sınav giriş belgesi…

KPSS ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

Genel Yetenek-Genel Kültür :

31 Temmuz 2022, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri :

31 Temmuz 2022, Saat: 14.45, 100 dakika

ÖSYM’nin sınav takvimine göre KPSS Lisans Alan Bilgisi Oturumları 6-7 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM'den açıklama

ÖSYM saat konusunda açıklama yapıp, adayları uyardı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"06 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

06 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

07 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır."