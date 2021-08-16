KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS ÖABT sınav sonuçları için gözler ÖSYM'de!

KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS ÖABT sınav sonuçları için gözler ÖSYM'de!

15 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen KPSS ÖABT oturumlarına katılım sağlayan adaylar, KPSS ÖABT sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki 2021 KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamuda memur olmak isteyen adayların katılım sağladığı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 15 Ağustos 2021 Pazar günü iki oturum şeklinde gerçekleştirildi.

Sınavın tamamlanmasının ardından 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu, adayların gündemindeki yerini aldı.

Sınav sonrası netlerini hesaplamaya çalışan adaylar, sınav sonuçları için yapılacak duyuruya kilitlendi. Peki 2021 KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 KPSS ÖABT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

2021 KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sonuç tarihi, ÖSYM tarafından yayınlanan 2021 sınav takviminde belli oldu.

Takvime göre KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları, 16 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

KPSS SINAV SONUÇLARININ SORGULANMASI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak.