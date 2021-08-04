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- KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ne zaman? İşte 2021 KPSS ÖABT tarihi
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ne zaman? İşte 2021 KPSS ÖABT tarihi
- Haber Merkezi
- 04.08.2021 - 14:47
- Güncelleme : 04.08.2021 - 14:48
Milyonlarca aday, 1 Ağustos'ta KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan oturuma katıldı.Ardından gözler Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı'na çevrildi.
Öğretmen adayları hayalini kurdukları mesleğe kavuşmak ve atanmak için sınavda ter dökecek.
Adaylar sınav tarihini ve saatini yoğun bir şekilde araştırıyor.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2021 ÖSYM sınav takvimini paylaştı. Peki KPSS ÖABT 2021 sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
KPSS ALAN SINAVLARI NE ZAMAN?
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) sınavı 7 Ağustos 2021 tarihinde, saat 10.15'te yapılacak.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) sınavı, 7 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.45'te yapılacak.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) sınavı, 8 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.
KPSS ÖABT NE ZAMAN?
Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu 15 Ağustos 10.15'te uygulanacak.
KPSS SONUÇ TARİHİ
KPSS sonuçları 16 Eylül'de duyurulacak.
ÖSYM, ADAYLARI UYARDI
KPSS’ye dair ÖSYM’den bir de uyarı yayınlandı:
“07 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
07 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
08 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.”