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KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ne zaman? İşte 2021 KPSS ÖABT tarihi

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ne zaman? İşte 2021 KPSS ÖABT tarihi

2021 ÖABT sınavına sayılı günler kala sınav tarihi ne zaman, saat kaçta adaylar tarafından merak ediliyor. Peki KPSS ÖABT 2021 ne zaman? İşte ÖSYM'den sınav açıklaması ve uyarılar...