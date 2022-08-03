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    KPSS ön lisans başvuru tarihleri belli oldu mu? 2022 KPSS ön lisans sınavı ne zaman?

    2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans başvuruları başladı mı sorusu gündeme geldi.İşte detaylar..
    • 03.08.2022 - 17:03
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    KPSS ön lisans başvuru tarihleri belli oldu mu? 2022 KPSS ön lisans sınavı ne zaman?

    KPSS ön lisans sınavına girecek olan adaylar başvuru tarihleri ve sınav tarihlerini öğrenmek istiyor.Sınava girecek adaylar internette konuyla ilgili aramalar yapmaya başladı.

    2022 KPSS ön lisans başvuruları bugün itibariyle erişime açıldı. KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos ile 15 Ağustos tarihleri arasından yapılabilecek.

    KPSS ön lisans sınavı ise 2 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.


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