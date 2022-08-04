KPSS ön lisans başvuruları başladı mı? KPSS ön lisans başvuru ücreti ne kadar?

KPSS ön lisans başvuruları başladı mı? KPSS ön lisans başvuru ücreti ne kadar?

KPSS ön lisans sınavına girecek olan adaylar, "KPSS ön lisans başvuruları başladı mı? KPSS ön lisans başvuru ücreti ne kadar?" sorularını araştırıyor.

2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans başvuruları ile ilgili araştırmalar başladı.

Geçtiğimiz hafta yapılan KPSS lisans sınavıyla ilgili soruşturma başlarken, ön lisansa girecek olanları ise gergin bir bekleyiş sardı.

Uzun zamandır sınava çalışan ve memur olmanın hayalini kuran adaylar, sorunsuz bir sınav geçirmek istiyor.

Bu kapsamda da sınavın başvuru tarihi ve sınav ücretleri gündeme getirildi.

Adaylar, "KPSS ön lisans başvuruları başladı mı? KPSS ön lisans başvuru ücreti ne kadar?" sorularını gündeme getirdi.

Peki, KPSS ön lisans başvuruları başladı mı? KPSS ön lisans başvuru ücreti ne kadar? İşte yanıtı...

KPSS ön lisans başvuruları başladı mı?

2022 KPSS ön lisans başvuruları başladı. Açıklama ÖSYM tarafından yapıldı.

Buna göre adaylar https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.

2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı, 2 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 27 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek.

Sınava başvurular 3-15 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 27 Kasım'da uygulanacak olan Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları da 7-17 Ekim tarihleri arasında olacak.

KPSS ön lisans başvuru ücreti ne kadar?

Başvuru ücretiyse 130 TL olarak belirlendi.