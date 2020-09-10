KPSS ön lisans için geç başvurular başladı

KPSS ön lisans için geç başvurular başladı

Adaylar, geç başvuru işlemini yarın saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilecek.

Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) ön lisans düzeyinde girecek adaylar için geç başvurular başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, adaylara hatırlatma yapıldı.

KPSS GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI

Buna göre, adaylar, geç başvuru işlemini yarın saat 23.59'a kadar yapabilecek. Başvurular, "ais.osym.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Sınav, 25 Ekim'de yapılacak, sonuçlar ise 26 Kasım'da açıklanacak.