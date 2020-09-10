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    KPSS ön lisans için geç başvurular başladı

    Adaylar, geç başvuru işlemini yarın saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilecek.
    • AA
    • 10.09.2020 - 09:58
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    KPSS ön lisans için geç başvurular başladı

    Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) ön lisans düzeyinde girecek adaylar için geç başvurular başladı.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, adaylara hatırlatma yapıldı.

    KPSS GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI

    Buna göre, adaylar, geç başvuru işlemini yarın saat 23.59'a kadar yapabilecek. Başvurular, "ais.osym.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

    Sınav, 25 Ekim'de yapılacak, sonuçlar ise 26 Kasım'da açıklanacak.

    KPSS ön lisans için geç başvurular başladı #1

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