KPSS Ön Lisans sınavının giriş belgeleri erişime açıldı Kamuda çalışmak isteyenler, 1 Eylül Pazar günü sınav heyecanı yaşayacak. ÖSYM tarafından gerçekleşecek KPSS Ön Lisans sınavının giriş belgelerinin erişime açıldığı duyuruldu.

AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans sınavına giriş belgeleri erişime açıldı.

Adayların sınava girecekleri yerle ilgili bilgi ve belgelere ulaşacakları adres hatırlatılarak, 2024-KPSS Ön Lisans sınavı için adayların, binalara saat 10.00'dan sonra alınmayacağı bildirildi.

SINAVA GİRİLECEK BİNALAR BELLİ OLDU

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 1 Eylül'de uygulanacak 2024-KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

GİRİŞ BELGELERİNE ERİŞİM

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)