KPSS Ön Lisans sınavının giriş belgeleri erişime açıldı

AA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans sınavına giriş belgeleri erişime açıldı.
Adayların sınava girecekleri yerle ilgili bilgi ve belgelere ulaşacakları adres hatırlatılarak, 2024-KPSS Ön Lisans sınavı için adayların, binalara saat 10.00'dan sonra alınmayacağı bildirildi.
SINAVA GİRİLECEK BİNALAR BELLİ OLDU
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 1 Eylül'de uygulanacak 2024-KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
GİRİŞ BELGELERİNE ERİŞİM
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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