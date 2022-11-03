KPSS önlisans sonuçları açıklandı: 2022 ÖSYM KPSS önlisans sonuç sorgulama

Herkesin merakla beklediği KPSS önlisans sonuçları açıklandı. Peki, KPSS önlisans sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? 2022 ÖSYM KPSS önlisans sonuç sorgulama

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren ön lisans öğrencileri, sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla beklemeye başladı.

9 Ekim tarihinde yapılan KPSS önlisans sınavı sonuçları için gözler, ÖSYM'ye çevrildi.

ÖSYM ise ekim ayının sona ermesinin ardından, birklaç dakika önce sonuçları duyurdu.

Bunun üzerine,"KPSS önlisans sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?" sorusu gündeme getirildi.

Peki, KPSS önlisans sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? İşte yanıtı...

KPSS önlisans sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

ÖSYM tarafından yayımlanan duyuru sonrasında, 2022 KPSS önlisans sonuçları açıklandı.

Adaylar sonuçlarını saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin sonuç sorgulama adresinden öğrenebiliyor.

Adaylar, KPSS önlisans sonuçlarını ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecekler.



