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    KPSS ortaöğretim giriş belgeleri nasıl sorgulanır? 2022 KPSS ortaöğretim sınavı giriş yeri sorgulama!

    ÖSYM tarafından uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Peki KPSS ortaöğretim giriş belgeleri nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...
    • 27.10.2022 - 16:47
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    KPSS ortaöğretim giriş belgeleri nasıl sorgulanır? 2022 KPSS ortaöğretim sınavı giriş yeri sorgulama!

    ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Son olarak ilgiyle takip KPSS ortaöğretim sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden sorgulayabiliyor. Peki KPSS ortaöğretim sınavı giriş belgeleri nasıl sorgulanır?

    KPSS ortaöğretim sınavı giriş belgeleri nasıl sorgulanır?

    KPSS ortaöğretim sınavına katılacak adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş belgelerine erişebilecekler. 6 Kasım günü saat 10.15’te başlayacak olan 2022-KPSS Ortaöğretim sınavı için adayların saat 10.00 itibariyle sınav binalarına alınmayacağı açıklandı.

    KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri ilgiyle takip edilirken ÖSYM'nin resmi ve sosyal medya hesapları da yakın takibe alındı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." ifadeleri kullandıldı.


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