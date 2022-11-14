2022-KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022-KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022-KPSS ortaöğretim sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilmeye başladı. İşte KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanacağı o tarih..

6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavı sonrası adayların gözü kulağı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Sınavda ter döken binlerce aday sınav sonuçları hakkında arama yapmaya başladı.

Adaylar arama motorlarında "KPSS sonuçları açıklandı mı?" "KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" gibi soruları araştırmaya başladı.

ÖSYM tarafından yapılacak açıklama için geri sayım başladı. ÖSYM'nin takvimine göre sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki 2022 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı..

2022 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan tarihlere göre 2022-KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık 2022 Perşembe günü açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, TC Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresli internet sitesi üzerinden yada mobil uygulamala aracılığıyla öğrenebilecekler..