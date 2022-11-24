KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı! 2022 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları erişime açıldı. ÖSYM'nin son dakika duyurusunda yer alan bilgi sonrası "KPSS sınav sonuçları sorgulama" başlığı araştırılıyor. İşte KPSS sınav sonuçları...

KPSS Ortaöğretim sınavı başvuruları 1 Eylül tarihinde alınmaya başlamıştı. 6 Kasım'da uygulanan KPSS sınavı sonrası adaylar tarafından sınv sonuçları merak ediliyordu. Bugün ise KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı. İşte KPSS ortaöğretim sınav sonuçları sorgulama...

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

6 Kasım gününde uygulanmış olan 2022-KPSS Ortaöğretim adaylarının cevap kâğıtları ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması ile birlikte elde edilen cevaplarıyla soruların cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yayınlandı.

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ve T.C. kimlik numaraları ile aday şifreleriyle öğrenebilecekler.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapacak ve ilgili sınav ile “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonrası elde edilen cevaplarını ve doğru yanıtları sorgulayabileceklerdir.