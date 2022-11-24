Petrol
84.94
-0.55%
Euro
19.4169
0.26%
Dolar
18.6299
0.05%
Altın
1.051
0.34%
Borsa
4869
0.30%
Bitcoin
315.160
-0.05%
BTXN Coin
5.99
0.33%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı! 2022 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

    KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları erişime açıldı. ÖSYM'nin son dakika duyurusunda yer alan bilgi sonrası "KPSS sınav sonuçları sorgulama" başlığı araştırılıyor. İşte KPSS sınav sonuçları...
    • 24.11.2022 - 11:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı! 2022 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

    KPSS Ortaöğretim sınavı başvuruları 1 Eylül tarihinde alınmaya başlamıştı.  6 Kasım'da uygulanan KPSS sınavı sonrası adaylar tarafından sınv sonuçları merak ediliyordu. Bugün ise KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı. İşte KPSS ortaöğretim sınav sonuçları sorgulama...

    KPSS ortaöğretim sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

    6 Kasım gününde uygulanmış olan 2022-KPSS Ortaöğretim adaylarının cevap kâğıtları ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması ile birlikte elde edilen cevaplarıyla soruların cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yayınlandı.

    Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ve T.C. kimlik numaraları ile aday şifreleriyle öğrenebilecekler.

    KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

    Adaylar,  T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapacak ve ilgili sınav ile “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonrası elde edilen cevaplarını ve doğru yanıtları sorgulayabileceklerdir.


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    'Camdan atlamak zorunda kaldım'
    3. Sayfa

    'Camdan atlamak zorunda kaldım'

    Baba'nın ekran macerası sona eriyor! Final tarihi belli oldu
    Medya

    Baba'nın ekran macerası sona eriyor! Final tarihi belli oldu

    Görüş Bildir