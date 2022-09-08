KPSS sınav yerleri açıklandı! KPSS Lisans sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS sınav yerleri açıklandı! KPSS Lisans sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS Lisans sınav giriş belgesi erişime açıldı. İşte sınav yerleri sorgulama ekranı.

Binlerce adayın girdiği KPSS lisans sınavı, soruların bir yayınevi ile aynı olması nedeniyle iptal edildi.

Geçtiğimiz aylarda iptal edilen KPSS Lisans sınavının 18 Eylül tarihinde tekrar yapılacağı duyuruldu.

KPSS Lisans sınavının giriş belgesinin yayınlanıp yayınlanmadığı da adaylar tarafından merak konusu oldu.

KPSS sınav yerleri açıklandı mı?

ÖSYM'den konuyla ilgili açıklama gelirken KPSS sınav giriş yerleri açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

Adaylar, 18 Eylül'de gerçekleştirilecek Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için 10.00'dan sonra, Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adaylar ise 14.00'ten sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS lisans ne zaman?

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, ÖABT oturumları ise 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak.