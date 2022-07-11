KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) bu ay sonunda gerçekleştirilecek. Sınav tarihinin yaklaşması ile birlikte, "KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) bu ay sonunda gerçekleştirilecek ve devlet memuru olmak isteyen binkerce aday, sınavda ter dökecek.

Uzun zamandır KPSS'ye çalışanlar ve hayalini kurdukları meslekleri yapmak isteyenler, sınav için gün saymaya ve stresine girmeye başladı bile..

31 Temmuz'da yapılacak sınav sonrası sonuçları bekleyecek olan adaylar, puanlarına göre tercihlerde bulunacaklar.

Sınav öncesi en önemli sorulardan birisi ise sınav giriş yerleri..

Devlet memuru olabilmek için sınava girecek binlerce aday, KPSS lisans sınavı öncesi sınav giriş belgesinin yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor.

Peki, KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖSYM sınav yerleri ve giriş belgesini genellikle sınavdan 10 gün öncesinde yayımlamaktadır. KPSS sınavının 31 Temmuz'da gerçekleştirilecek olması göz önüne alındığında sınav yerleri bilgisini de 21 Temmuz itibarıyla yayınlaması bekleniyor.

Oturum tarihleri

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz’da düzenlenecek.

Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos’ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.