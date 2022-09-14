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    KPSS sınava giriş belgeleri erişime açıldı

    ÖSYM Başkanlığı, 24-25 Eylül'de düzenlenecek 2022-KPSS lisans alan bilgisi oturumlarına katılacak adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı.
    • 14.09.2022 - 14:53
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 14:58
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    KPSS sınava giriş belgeleri erişime açıldı

    Bir yayınevinin dememe kitapçığı ile aynı ve benzer soruların yer aldığı iddiası ile iptal edilen KPSS'de yeni sınav için geri sayım sürüyor.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 24-25 Eylül'de düzenlenecek 2022-KPSS lisans alan bilgisi oturumlarına katılacak adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı.

    Bina ve salon atamaları tamam

    AA'nın haberine göre ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 24 Eylül'de uygulanacak 2022-KPSS lisans alan bilgisi sınavları 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve 2022-KPSS lisans alan bilgisi sınavları 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) ile 25 Eylül'de uygulanacak 2022-KPSS Lisans alan bilgisi sınavları 3. oturumuna (işletme, muhasebe, istatistik) katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

    Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek.

    KPSS sınava giriş belgeleri erişime açıldı #1


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