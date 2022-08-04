KPSS sınavı iptal mi edildi? Yeni sınav ne zaman yapılacak?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.

31 Temmuz Pazar günü düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) 30’un üzerinde sorunun deneme testlerinde çıkan sorularla benzer olduğu ve sızdırıldığı iddiası tepkilere neden oldu.

ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2022 lisans oturumu sorularına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) inceleme talimatı verilmesi sonrasında son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor.

Sınava giren adaylar ise “KPSS iptal mi, iptal olur mu, tekrarlanacak mı?” soruları üzerinden yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor.

Peki, KPSS sınavıyla ilgili son durum ne, KPSS iptal edildi mi?

İşte merak edilen detaylar...

ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.

ÖSYM Başkanı Ersoy açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir."