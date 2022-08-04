KPSS sınavı ne zaman yapılacak? Yeni takvim ne zaman açıklanacak?

KPSS sınavı ne zaman yapılacak? Yeni takvim ne zaman açıklanacak?

31 Temmuz'da yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı, iptal edildi. Açıklama ÖSYM'den geldi. Peki, KPSS sınavı ne zaman yapılacak? Yeni takvim ne zaman açıklanacak?

31 Temmuz'da yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili bazı iddialar ortaya atıldı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin iddialar sonrası, soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda yayınevinde incelemeler yapılırken, sınavın iptal olup olmayacağı gündeme geldi.

Bu kapsamda da yeni göreve atanan ÖSYM Başkanı Aygün'ün yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavın iptal edildiğini duyurdu.

Bu duyuru adayların emeklerinin korunacağına yönelik mesajlar verirken, "KPSS sınavı ne zaman yapılacak? Yeni takvim ne zaman açıklanacak?" soruları gündeme geldi.

Peki,KPSS sınavı ne zaman yapılacak? Yeni takvim ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı...

KPSS sınavı ne zaman yapılacak? Yeni takvim ne zaman açıklanacak?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. ÖSYM Başkanı Aygün’ün açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır.

Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir. Amacımız tüm adaylara Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız.

İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz."