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    KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuç sorgulama ekranı...

    2022-Kamu Personel Seçme Sınavı tercih sonuçları açıklandı. KPSS yerleştirme sonuç sorgulama ekranı...
    • 20.07.2022 - 10:14
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 10:31
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    KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuç sorgulama ekranı...

    ÖSYM, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

    10-15 Haziran 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/9 tercih sonuçları bugün netliğe kavuştu.

    2022-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyuran ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, şu ifadelere yer verdi:

    "Değerli adaylarımız, 30 Haziran–7 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

    KPSS sonuçları için tıklayınız

    KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuç sorgulama ekranı... #1

    KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuç sorgulama ekranı... #2


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