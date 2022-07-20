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KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuç sorgulama ekranı...
2022-Kamu Personel Seçme Sınavı tercih sonuçları açıklandı. KPSS yerleştirme sonuç sorgulama ekranı...
- 20.07.2022 - 10:14
- Güncelleme : 20.07.2022 - 10:31
ÖSYM, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
10-15 Haziran 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/9 tercih sonuçları bugün netliğe kavuştu.
2022-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyuran ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, şu ifadelere yer verdi:
"Değerli adaylarımız, 30 Haziran–7 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."
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