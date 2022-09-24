KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS sonuçları için ÖSYM tarih verdi..

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS sonuçları için ÖSYM tarih verdi..

Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gündeme geldi.ÖSYM sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu..

Kamu Personeli Seçme Sınavı geçtiğimiz hafta bu hafta yapılan oturumlar ile tamamlandı.Sınavların yapılmasının ardından gözler sınavların açıklanacağı tarih çevrildi.

Memur olabilmek için ter döken binlerce aday KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu sormaya başladı.Peki KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 KPSS lisans soruları ve cevap anahtarının yüzde 10'nun bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesi üzerinden öğrenilecek. Adaylar TC kimlik numarası ve ÖSYM Aday şifresi ile sisteme giriş yapabilecekler..