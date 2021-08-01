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    KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı

    2021-KPSS A Grubu ve öğretmenlik (Genel yetenek - genel kültür ve eğitim bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı.
    • AA
    • 01.08.2021 - 18:55
    • Güncelleme : 01.08.2021 - 18:59
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    KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının bir bölümünün yayınlandığını duyurdu.

    ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'ları kurumun internet sitesinde sunuldu.

    10 GÜN SÜREYLE ERİŞİME AÇIK

    Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ise ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.

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