KPSS TAKVİMİ 2022 I KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

KPSS TAKVİMİ 2022 I KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

KPSS önlisans sınavına girmek için hazırlanan ve sona yaklaşan adaylar, "KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?" sorusunu araştırmaya koyuldu.

Bu sene yapılan KPSS sınavları oldukça tartışmaluı geçti ve lisans sınavları iptal edilerek yeniden gerçekleştirildi.

Binlerce kişinin aylarca hazırlandığı ve önemsediği bu sınavlar, önlisans bazından hız kesmeden devam ediyor.

Lisans okuyanların stresi geride kalırken, önlisans okuyanlar ise sınavların yaklaşması ile streslerini ikiye katladı.

Sınav yerlerinin ve giriş belgelerinin açıklandığı KPSS önlisans için artık sayılı günler kaldı.

Sınava girecek olanlar günü ve saati biliyor ancak yakınları sınava girecek olanlar detaylara hakim olmak istiyor.

KPSS önlisans sınavı öncesinde adaylar sınava çok kısa bir süre kala, sınavın saat kaçta başlayacağını, kaç dakika süreceğini ve kaç soru sorulacağını da sorgulamaya başladı.

Bu kapsamda da, "KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?" soruları gündem oldu.

Peki, KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte yanıtı...

KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimiyle birlikte ön lisans sınavı tarihi belli oldu.

Buna göre; KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim'de saat 10.15'te başlayacak ve sınav 12.15'te sona erecek.

KPSS sınavında kaç soru sorulacak?

2022 KPSS ön lisans sınavında adaylara toplam 120 soru sorulacak. Genel Kültür'den 60, Genel Yetenek'ten 60 soru sorulacak olan sınavda soru dağılımı ise şöyle:

GENEL YETENEK

Türkçe: 30 Soru

Matematik ve Geometri: 30 Soru

GENEL KÜLTÜR

Tarih: 27 Soru

Coğrafya: 18 Soru

Vatandaşlık: 9 Soru

Güncel Bilgiler: 6 Soru