Petrol
86.65
-4.21%
Euro
17.8436
-1.10%
Dolar
18.414
0.52%
Altın
973.28
-1.08%
Borsa
3282
-0.41%
Bitcoin
355.418
0.86%
BTXN Coin
8.15
0.99%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    KPSS'de Lisans Alan Bilgisi 1'inci ve 2'nci oturumları yapıldı

    Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi 1'inci ve 2'nci oturumları, gerçekleştirildi.
    • 24.09.2022 - 15:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    KPSS'de Lisans Alan Bilgisi 1'inci ve 2'nci oturumları yapıldı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan KPSS Lisans Alan Bilgisi 1'inci oturumu, saat 10.45'te başladı.

    İlk oturumda 'Kamu Yönetimi', 'Uluslararası İlişkiler', 'Çalışma Ekonomisi' ve 'Endüstri İlişkileri' soruları yöneltildi.

    Sınava girecek adaylar, sabahın erken saatlerinde okulların önünde toplandı, başlama saatinin yaklaşmasıyla üzerleri aranarak sınav salonlarına alındı. Adaylar, salonda ter dökerken, yakınları da dışarıda bekledi.

    "Umutla bekliyorum"

    Sınava giren kızı için dışarıda dua eden Türcihan Yıldız, "Kızım Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Umutla bekliyorum. İnşallah hayırlısı olur." dedi.

    KPSS de Lisans Alan Bilgisi 1 inci ve 2 nci oturumları yapıldı #1

    KPSS Lisans Alan Bilgisi 2'nci oturumu ise öğleden sonra yapıldı. 'Hukuk', 'İktisat' ve 'Maliye' sorularının yer aldığı 2'nci oturumda da adaylar, sınav salonlarında ter döktü.

    Yarın ise 3'üncü oturum yapılacak

    Adaylar yarın ise 'İşletme', 'Muhasebe', 'İstatistik' sorularının yer aldığı 3'üncü oturum sınavına katılacak.

    KPSS de Lisans Alan Bilgisi 1 inci ve 2 nci oturumları yapıldı #2

    KPSS de Lisans Alan Bilgisi 1 inci ve 2 nci oturumları yapıldı #3

    KPSS de Lisans Alan Bilgisi 1 inci ve 2 nci oturumları yapıldı #4

     


    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Japonlar, küçük cihazlarla böcekleri kontrol edebiliyor
    Teknoloji

    Japonlar, küçük cihazlarla böcekleri kontrol edebiliyor

    AK Parti'de yasa mesaisi: Şirketlerden çalışanlara bin liralık doğalgaz desteği
    Gündem

    AK Parti'de yasa mesaisi: Şirketlerden çalışanlara bin liralık doğalgaz desteği

    Görüş Bildir