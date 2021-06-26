Kütahya'da anne, baba ve hala, aynı okulda sınava girdi

Destek olmak isteyen anne, baba ve hala, kızları için aynı okulda YKS sınavına girerek moral vermeye çalıştı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde oturan İş Sağlığı ve Güvenliği yüksek lisans mezunu İbrahim Taşdemir, YKS sınavına girecek olan 18 yaşındaki kızı Ecem’e destek olmak için eşi Hülya ile kardeşi Sema Ünver’i de sınava girmeleri için teşvik etti.

Tesadüfen Ecem Taşdemir, anne ve babası ve halası Sema Ünver, Tavşanlı İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi’nde sınava girdi.

Sabah evden birlikte çıkan aile, farklı sınıflarda soruları cevaplandırdı.

"TÜM AİLELERİ BU ŞEKİLDE DESTEĞE BEKLERİZ"

İbrahim Taşdemir, Ecem’e destek olmak hep birlikte sınava katıldıklarını ifade ederek, “Kızıma destek ve moral olmak için bizler de yazıldık ve ben, annesi ile halası hep birlikte aynı okulda, farklı sınıflarda sınava girdik. Hazırlığımızı kitaplardan ve internet üzerinden gerçekleştirdik. Sınav iyiydi ancak bize göre sınav süresi yeterli olmuyor. Ama tabi ki iyi geçti. Tesadüf aynı okulda sınava girdik. Tüm aileleri bu şekilde desteğe bekleriz.” şeklinde konuştu.

Hülya Taşdemir ise, “Kızıma moral olmak için geldik ve sınava girdik” dedi.

"HEDEFİM BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ"

Ecem Taşdemir de anne ve babası ile halasını yanında görmekten mutlu olduğunu ifade ederek, “Anneme, babama ve halama bana destek oldukları için teşekkür ediyorum. Hedefim beden eğitimi öğretmenliğini kazanmak” ifadelerini kullandı.





