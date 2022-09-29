KYK beslenme yardımı ne kadar oldu? KYK beslenme yardımına zam geldi mi?

KYK beslenme yardımı ne kadar oldu? KYK beslenme yardımına zam geldi mi?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK beslenme yardımına ilişkin detayları açıkladı. Peki, KYK beslenme yardımı ne kadar oldu? KYK beslenme yardımına zam geldi mi?

Üniversite sınavının ardından tercih yapan ve okullarına yerleşen adaylar, son aşama olan yurt işlemlerini tamamladı.

Bu sene tam kapasite dolan devlet yurtları, her zamanki gibi öğrencilerin ve ailelerin en güvendiği adresler arasında yer alıyor.

KYK yurtlarına yerleşen adaylar, burada dönem boyunca kalabiliyor ve ihtiyaçları yine devlet tarafından karşılanıyor.

Ayrıca KYK yurtlarında verilen beslenme yardımına ilişkin de geçtiğimiz günlerde büyük bir müjde geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine sonrası beslenme yardımına ilişkin açıklama yaptı.

Bu yardım 25 liradan 60 liraya çıkarılırken, detayları ise Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu paylaştı.

Peki, KYK beslenme yardımı ne kadar oldu? İşte detaylar...

KYK beslenme yardımı ne kadar oldu?

Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası bu yıl beslenme yardımını rekor artışla 25 liradan 60 liraya çıkardığını açıkladığını hatırlatarak, "Yurt sayısını ve kapasitesini büyüttüğümüz, yurt ücretlerinde güncelleme yapmadığımız gibi bu yıl her ay 1800 lirayı beslenme desteği olarak gençlerimizin hizmetine sunuyoruz.

Bu beslenme yardımı tutarıyla gençlerimiz her gün değişen menüleri, kaliteli bir şekilde sunulan yemekleri, doyurucu bir şekilde hazırlanan yemekleri tüm hassasiyetle hiçbir fark ödemeden almış olacaklar.

Aynı şekilde uygulamamız kahvaltıda da gençlerimize sunuluyor. Kahvaltıya geç kalmış, kahvaltısını açık havada yapmak isteyen arkadaşlarımız içinse 'ücretsiz sandviç al götür' uygulamasını da başlatmış bulunuyoruz." dedi.