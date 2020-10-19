KYK borçları silinecek mi 2020? KYK borç affı gelecek mi?

4 milyon kişiyi sevindirecek haber geldi. Vergi ile prim borçlarına yapılandırma çalışmalarına KYK borçları da eklendi.

Üniversitede akademik eğitim süresince öğrencilerin faydalandığı KYK burs ve kredileri, mezuniyetin ardından belli bir süre sonra geri ödenmeye başlıyor. KYK borçları ile ilgili yapılandırma ve borç silme haberleri de bu nedenle öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, KYK borçları silinecek mi, yapılandırma olacak mı? İşte, yapılacak olan düzenlemeye ilişkin detaylar...

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla pandeminin yaralarını sarmak için bugüne kadarki en kapsamlı yeniden yapılandırma paketi hazırlanıyor. Paket, yaklaşık 4 milyon vatandaşın 500 milyar lira civarındaki borcunu kapsayacak. Emlak vergisinden trafik cezalarına kadar kamu kurumlarına olan hemen hemen tüm borçların ödemesinin kolaylaştırılması, ödemesiz bir dönemle ertelenmesi sonra da uzun vadeli taksitlendirilmesi planlanıyor. Öğrenim kredisi borçlarının da yapılandırma kapsamına alınması bekleniyor.

KYK BORÇLARI YAPILANDIRMA İŞLEMİ

AK Parti grubu, pandemi nedeniyle borçların ödenmesinde sıkıntı olduğuna dikkat çekip, "Şu ortamda borçlar yapılandırılıp taksitler hemen başlatılırsa yine ödemelerde zorluk yaşanabilir. Bir yıl tüm borçlar ertelensin daha sonra taksitler başlasın" dedi. Çalışmalar da bir yıl erteleme üzerine yapılmaya başlandı. Ancak erteleme süresinin 6 ay ya da daha kısa bir süre olması da gündemde. Erteleme sonrası borçların uzun süreli taksitlere bölünmesi planlanıyor." dedi.

Kapsamı diğer yapılandırmalardan daha geniş olacak paket ile kamuya ilişkin borçların gecikme faizi, gecikme zammı vb başlıklarında da indirime gidilmesi planlanıyor. Ancak bu oranların ne kadar olacağı henüz netleşmedi. Ayrıca taksitlerini düzenli ödeyecekler ile ilgili her türlü haciz işlemi de durdurulacak.

4 MİLYON KİŞİ YARARLANACAK

AK Parti'nin ekonomi kurmayları, yapılandırmadan 3,5-4 milyon kişinin yararlanmasının beklendiğini dile getirdi. AK Parti'nin hazırladığı pakette, önceki borç yapılandırmalarındaki taksitlerini ödemedikleri için yapılandırma kapsamı dışına çıkanların da yeni düzenlemeden yararlanacağı öngörülüyor.