Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KYK borçlarıyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından, "KYK borçlarındaki faizler silindi mi? KYK borçlarındaki faziler ne zaman silinecek?" sorusu gündeme geldi.

KYK borçları ile alakalı faiz işlemlerinin gündeme gelmesinin ardından, gözler Kabine'ye çevrildi.

Kabine toplantısını bekleyen binlerce vatandaş, KYK borçlarına uygulanan faizin silinmesini istiyordu.

Toplantı sonrası müjde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğrenim kredisi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık." dedi.

Bunun üzerine sürecin ne zaman başlayacağını merak edenler, "KYK borçlarındaki faizler silindi mi? KYK borçlarındaki faziler ne zaman silinecek?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, KYK borçlarındaki faizler silindi mi? KYK borçlarındaki faziler ne zaman silinecek? İşte yanıtı..

KYK borçlarındaki faizler silindi mi? KYK borçlarındaki faziler ne zaman silinecek?

Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK borçlarına ilişkin şu açıklamayı yaptı;

"Gençlerimizi elbette böyle bir yükün altında bırakamazdık. Nitekim haftalar öncesinden ilgili arkadaşlarıma talimatlarımızı verdik, çalışmaları başlattık. Biraz önceki Kabine Toplantımızda kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para. Bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerimiz yararlanacak. Aldığımız bu kararla kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz.

Böylece mezun olup geri ödemesi başlayacak 1 milyon 49 bin, kredi almış ancak henüz mezun olmamış 812 bin, geri ödemesi vergi dairelerince takip edilen 1 milyon 295 bin olmak üzere yaklaşık 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz de artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar. Öğrenim kredileriyle ilgili aldığımız kararın gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum."