KYK BURS BAŞVURU EKRANI: KYK burs başvuruları başladı mı?

Üniversite öğrencilerinin gözü, KYK burs başvurularına çevrildi. Merakla başvuruları bekleyenler, "KYK burs başvuruları başladı mı?" sorusuna cevap arıyor.

YKS maratonu sonrası üniversitelere yerleşen adaylar, KYK burs başvurularını bekliyor.

T.C kimlik numarasının sonuna göre her ay düzenli olarak öğrencilerin hesaplarına yatan KYK bursu için, gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevrildi.

Durumu olmayan ve ailesinden uzak olan öğrenciler dahil olmak üzere birçok kişiyi rahatlatan bu burs, öğrenim süresi boyunca veriliyor.

Öğrenciler 4 ya da 2 yıl olmak üzere, tüm öğrenim süresi boyunca bu burstan yararlanabiliyor.

Bu bursu ilk defa alacak olanlar ise başvuruların ne zaman, hangi tarihte başlayacağını merak ediyor.

Bu kapsamda da binlerce öğrenci, "KYK burs başvuruları başladı mı?" sorusunu araştırıyor.

Peki, KYK burs başvuruları başladı mı? İşte yanıtı..

KYK burs başvuruları başladı mı?

KYK burs başvuru tarihleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. KYK burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz sene 5 Kasım tarihinde başlamış ve 10 Kasım’a kadar devam etmişti.

8 Kasım olan son başvuru gününün uzatıldığını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurmuştu.

KYK burs ücreti ne kadar?

KYK burs ücreti lisans öğrencilerine 850 TL, Yüksek Lisans öğrencilerine 1.750 TL ve son olarak doktora öğrencilerine 2.500 TL veriliyor. KYK burs ücretlerinin yeni yılda arttırılması bekleniyor.