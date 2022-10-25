KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

KYK burs başvuruları ile ilgili gelişmeler, binlerce üniversite öğrencisi tarafından takip ediliyor. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

YKS maratonunu başarı ile tamamlayan ve üniversitelere yerleşen öğrenciler, gözünü KYK burs başvurularına çevirdi.

KYK bursundan yararlanmak isteyen binlerce üniversite öğrencisi, başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Her üniversite öğrencisine verilen KYK bursları, yıl sonunda da belirli miktarlarda artırılıyor.

Öğrencilerin rahat etmesi için düzenli bir gelir olan KYK bursları ile ilgili de "KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?" soruları gündem oldu.

Peki, KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte yanıtı....

KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

KYK burs başvuruları henüz başlamadı. Konuyla ilgili resmi açıklama bekleniyor.

KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Başvurular geçtiğimiz sene 5 Kasım'da başlayıp 8 Kasım'da sona ermişti.

Kimler KYK alabilir?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez) ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.